Tri godine zatvora vozaču koji je pijan i drogiran usmrtio pješaka

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Vejsila Halilovića na kaznu zatvora od tri godine jer je pod dejstvom alkohola i droge vozilom udario ženu pješaka koja je usljed povreda preminula na licu mjesta, saopšteno je danas iz ovog suda.
Haliloviću je izrečena i zabrana upravljanja prevoznim sredstvom "B" kategorije u trajanju od tri godine, s tim da vrijeme izvršenja kazne zatvora nije uračunato u vrijeme trajanja ove mjere.
On je proglašen krivim jer je 5. avgusta, oko 3.45 časova, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, u blizini robne kuće "Omega" u Živinicama, "pasatom" udario ženu čiji su inicijali A.N.
Halilović je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola i droge amfetamin i kretao se brzinom duplo većom od dozvoljene.
Ove odluke nisu pravosnažne i stranke imaju pravo žalbe.
