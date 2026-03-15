Za ove znakove slijedi sudbinski preokret koji se dešava jednom u 100 godina

Tri horoskopska znaka uskoro ulaze u jedan od najpovoljnijih perioda u godini. Njihova energija, optimizam i upornost konačno dolaze do izražaja, a astrolozi tvrde da bi naredni mjeseci mogli donijeti niz pozitivnih promjena.

Ovaj period posebno će uticati na ljubavni život, ali i na poslovne prilike i finansije. Dok će mnogi i dalje tražiti stabilnost i odgovore, ovi horoskopski znaci mogli bi da osjete da im se okolnosti polako okreću u korist. Pojaviće se nove šanse, zanimljiva poznanstva i mogućnosti koje mogu promijeniti tok godine.

Bik

Za Bikove počinje faza smirenja i stabilnosti. Nakon perioda u kojem su morali da ulažu mnogo truda i strpljenja, sada bi mogli konačno da vide konkretne rezultate. Finansijska situacija može početi da se poboljšava, a pojedini Bikovi mogli bi dobiti novu poslovnu ponudu ili priliku za napredovanje.

Na emotivnom planu očekuje ih više harmonije. Oni koji su u vezi mogli bi da ojačaju odnos sa partnerom, dok slobodni Bikovi imaju šansu da upoznaju osobu koja im donosi sigurnost i mir. Ovo je period u kojem će mnogi Bikovi ponovo osjetiti samopouzdanje i motivaciju.

Lav

Lavovi ulaze u fazu u kojoj će se ponovo naći u centru pažnje. Njihova harizma i energija biće primjetne gdje god da se pojave, što može otvoriti vrata novim poslovnim prilikama i važnim kontaktima.

Na poslu bi mogli dobiti priznanje za trud koji su ulagali prethodnih mjeseci, a neki Lavovi mogli bi se naći pred velikom odlukom koja može promijeniti tok njihove karijere. Ljubavni život takođe dobija novu dinamiku moguće su romantične prilike, ali i jačanje postojećih odnosa. Lavovi će imati osjećaj da im se stvari konačno slažu kako treba.

Strijelac

Strijelčevi ulaze u period pun energije, entuzijazma i želje za promjenama. Pred njima su novi izazovi, ali i uzbudljive prilike koje mogu otvoriti potpuno nova vrata. Moguća su putovanja, nova poznanstva i saradnje koje će im donijeti dodatnu inspiraciju. Na poslovnom planu pojedini Strijelčevi mogli bi se odlučiti na hrabar potez promjenu posla, pokretanje sopstvenog projekta ili prihvatanje ponude koja ih vodi u drugačijem pravcu, prenosi Žena Blic.

U ljubavi ih očekuju zanimljivi susreti i emocije koje mogu brzo da se razviju. Upravo zato mnogi Strijelčevi mogli bi da osjete kako im se energija vraća i da godina konačno počinje da ide u pravom smjeru.