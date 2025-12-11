Kraljevski dvor: Švedska princeza nije bila zavisna od Epstajna

Kraljevski dvor Švedske saopštio je, povodom pisanja medija da su se američki finansijer i seksualni prestupnik Džefri Epstajn i švedska princeza Sofija nekoliko puta sastali, prije nego što se ona udala za princa Karla Filipa 2015. godine, da je švedska princeza u svojim dvadesetim godinama "u nekoliko navrata" upoznala Epstajna, ali da sa njim nije imala "nikakav odnos zavisnosti" niti kontakt u posljednjih 20 godina.

U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da je princeza Sofija Epstajna srela "u društvenim okolnostima, poput restorana i premijera filmova" i da su izvještaji o tome da joj je pružao bilo kakvu pomoć, uključujući navodne glumačke časove ili vizu, "netačni", prenosi Tan‌jug.

U procurjelim dokumentima i imejlovima iz istrage o osuđenom i sada preminulom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu navodi se da je poslovna žena Barbro Enbom povezala mlade Šveđanke iz svoje mreže sa Epstajnom, a da je jedna od njih bila Sofija Helkvist, sada princeza Sofija, koja se nekoliko puta sastala sa milijarderom.

Prema pisanju lista, Epstajn joj je takođe ponudio da joj organizuje glumačku obuku.

Sud je potvrdio da je princeza Sofija upoznala Džefrija Epstajna u različitim društvenim kontekstima.

Sofija Helkvist se prije udaje za švedskog princa bavila manekenstvom, a bila je i učesnica rijaliti šoua.

Epstajn je uhapšen 6. jula 2019. godine, po federalnim optužbama za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije na Floridi i u Njujorku, a umro je u zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine