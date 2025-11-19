Usvojen zakon potreban za objavu materijala iz slučaja Epstina

Kongres SAD usvojio je zakon potreban za objavu materijala vezanih za slučaj protiv američkog finansijera Džefrija Epstina, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru nakon što je osuđen za pedofiliju.

Senat Kongresa usvojio je zakon jednoglasno, nakon što je ranije usvojen u Predstavničkom domu, prenio je TASS.

Zakon će sada biti proslijeđen predsjedniku SAD Donaldu Trampu, koji će ga potpisati. On je ranije javno podržao objavljivanje materijala.