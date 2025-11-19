Logo
Large banner

Usvojen zakon potreban za objavu materijala iz slučaja Epstina

Izvor:

SRNA

19.11.2025

08:03

Komentari:

0
Усвојен закон потребан за објаву материјала из случаја Епстина

Kongres SAD usvojio je zakon potreban za objavu materijala vezanih za slučaj protiv američkog finansijera Džefrija Epstina, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru nakon što je osuđen za pedofiliju.

Senat Kongresa usvojio je zakon jednoglasno, nakon što je ranije usvojen u Predstavničkom domu, prenio je TASS.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp pozvao republikance da glasaju za objavu Epstinovih dosijea

Zakon će sada biti proslijeđen predsjedniku SAD Donaldu Trampu, koji će ga potpisati. On je ranije javno podržao objavljivanje materijala.

Podijeli:

Tagovi:

Džefri Epstajn

SAD

zakon

pedofilija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

Svijet

Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i Borisa Nikolića

2 d

0
Партнери траже да Фицо смијени Лајчака због веза са Епстајном

Svijet

Partneri traže da Fico smijeni Lajčaka zbog veza sa Epstajnom

3 d

0
Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна

Svijet

Tužioci istražuju mejlove Klintona i Epstajna

3 d

0
Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Svijet

Kongres SAD podržao objavljivanje informacija o slučaju "Epstajn"

11 h

0

Više iz rubrike

Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД

Svijet

Maduro: Spreman sam za razgovore sa SAD

2 h

0
Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

Svijet

Zašto je juče sve puklo? Stiglo pojašnjenje

2 h

0
САД и Русија тајно раде на новом плану за окончање рата у Украјини?

Svijet

SAD i Rusija tajno rade na novom planu za okončanje rata u Ukrajini?

3 h

0
Погинуло пет туриста у сњежној олуји

Svijet

Poginulo pet turista u snježnoj oluji

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner