Partneri traže da Fico smijeni Lajčaka zbog veza sa Epstajnom

Izvor:

Telegraf

15.11.2025

20:45

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Slovačka nacionalna stranka (SNS) koja je u koaliciji sa strankom Smer-SD pozvala je slovačkog premijera Roberta Fica (Smer-SD) da prekine saradnju sa svojim savjetnikom i bivšim ministrom spoljnih poslova Miroslavom Lajčakom, zbog navodne Lajčakove povezanosti sa američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom i pedofilom Džefrijem Epstajnom.

U saopštenju SNS koje je agenciji TASR dostavila portparolka SNS-a Zuzana Skopčova, ukazuje se na Lajčakovu komunikaciju sa pokojnim Epstajnom.

"Lajčak je bio ministar spoljnih poslova i između 2016. i 2020. godine obavljao je visoku funkciju u Ujedinjenim nacijama (UN) zastupajući Slovačku Republiku. SNS, kao dio ove vlade, smatra da je skandal ako je ministar spoljnih poslova naše zemlje i visoki državni funkcioner redovno dostavljao informacije o dešavanjima i unutrašnjim pitanjima slovačke vlade osobi koja je namjerno pribavljala takve informacije za potrebe neke strane vlade", navodi se u saopštenju SNS i ističe da je takva komunikacija nedopustiva.

Koalicioni partner Ficove stranke Smer-SD takođe insistira da se Lajčak smeni sa mjesta savjetnika slovačkog premijera.

Predsjednik SNS Andrej Danko pozvao je u petak Lajčaka da pojasni da li su navodni mejlovi koje je razmjenjivao sa Epstajnom autentični.

"Miroslav Lajčak je bio i ostao vrhunski diplomata. Nema sumnje da je profesionalac, i kao takav bi trebalo da pristupi ovom pitanju, kao i ljudi oko njega. Treba prvo da kaže da li su komunikacije u tim mejlovima autentične", rekao je Danko na konferenciji za novinare, prenosi TASR.

Komitet za nadzor Predstavničkog doma SAD je u srijedu objavio hiljade stranica dokumenata vezanih za slučaj preminulog američkog finansijera Epstajna.

Među objavljenim dokumentima nalaze se i mejlovi koje je navodno razmenjivao bivši slovački ministar spoljnih poslova Lajčak sa Epstajnom.

Prema objavljenim dokumentima, Epstajn je Lajčaku u martu 2018. godine poslao link za članak sa sajta "Dejli bist" u kojem se tvrdilo da je tadašnji američki predsjednik Donald Tramp bio blizu mentalnog sloma.

Bivši slovački ministar je navodno odgovorio sa svog zvaničnog ministarskog mejla, rekavši da je već dovoljno čuo o toj temi tokom dana.

Epstajn je takođe, prema izvještajima, pisao o Lajčaku bivšem Trampovom savjetniku i strategu Stivu Benonu u martu 2018. godine.

U jednom od mejlova, Epstajn je Lajčaka pomenuo u familijarnoj formi kao "Miro" i sugerisao da bi on mogao da vodi neki "evropski projekat".

Robert Fico

Miroslav Lajčak

Džefri Epstajn

