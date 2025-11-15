Sijarto: Blokiraćemo odluke Brisela koje eskaliraju sukob

Vlada Mađarske blokiraće sve odluke EU usmjerene na eskalaciju oružanog sukoba u Ukrajini i uključivanje evropskih zemalja u njega, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

- Ako nas Brisel gurne prema ratu, iskoristićemo pravo veta na donošenje odluka, čak i ako budemo morali da djelujemo sami protiv svih ostalih 26 članica EU - rekao je Sijarto na antiratnom skupu u Đeru, na sjeverozapadu zemlje.

On je dodao da Budimpešta ne može da dozvoli da Mađarska i Mađari uđu u rat.

- Moramo da zaštitimo Mađarsku i mađarske građane od toga - naglasio je Sijarto, a prenosi TASS.