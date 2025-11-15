Isključen spoljni dalekovod nuklearne elektrane Zaporožje

Ukrajina je isključila dalekovod "Dnjeprovska", koji napaja nuklearnu elektranu "Zaporožje", rekla je portparol atomske centrale Jevgenija Jašina.

Jašina je navela da su o tome obaviješteni inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Ukrajina je isključila jedan od dva spoljna dalekovoda koji napajaju nuklearnu elektranu.

Interne potrebe atomske centrale za električnom energijom trenutno se zadovoljavaju preko rezervnog dalekovoda "Ferosplavnaja-1".

Jašina je navela da nisu poznati razlozi za isključenje dalekovoda i da ukrajinska strana nije dostavila nikakvo obavještenje.

Dva funkcionalna dalekovoda predstavljaju neophodnu rezervu i važan su faktor za bezbjedan rad atomske centrale, prenosi Srna.