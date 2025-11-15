Penzioner iz BiH izazvao haos na njemačkom auto-putu

Njemačka saobraćajna policija imala je opsežnu akciju zaustavljanja saobraćaja na auto-putu A3 kada je juče 73-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine ušao na auto-put u suprotnom smjeru.

Sve se dešavalo između Verta i Kirota, a državljanin BiH je vozio više od 20 kilometara prema Pasauu – ali u traci koja je vodila ka Regensburgu.

Hronika Još jedan udes kod Živinica, vozilo završilo na krovu u kanalu

Saobraćaj ka Regensburgu je potpuno obustavljen u blizini Bogena. Policiji je čak pomogao i jedan vozač kamiona tako što je blokirao put.

U početku je 73-godišnjak ignorisao signale za zaustavljanje, ali je konačno stao neposredno prije nego što je auto-put potpuno zatvoren.

Hitne službe su potom uspjele da ga izvuku iz automobila. Po njega je kasnije došao rođak.