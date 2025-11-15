Logo
Large banner

Penzioner iz BiH izazvao haos na njemačkom auto-putu

Izvor:

Agencije

15.11.2025

14:40

Komentari:

0
Пензионер из БиХ изазвао хаос на њемачком ауто-путу

Njemačka saobraćajna policija imala je opsežnu akciju zaustavljanja saobraćaja na auto-putu A3 kada je juče 73-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine ušao na auto-put u suprotnom smjeru.

Sve se dešavalo između Verta i Kirota, a državljanin BiH je vozio više od 20 kilometara prema Pasauu – ali u traci koja je vodila ka Regensburgu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Još jedan udes kod Živinica, vozilo završilo na krovu u kanalu

Saobraćaj ka Regensburgu je potpuno obustavljen u blizini Bogena. Policiji je čak pomogao i jedan vozač kamiona tako što je blokirao put.

U početku je 73-godišnjak ignorisao signale za zaustavljanje, ali je konačno stao neposredno prije nego što je auto-put potpuno zatvoren.

Hitne službe su potom uspjele da ga izvuku iz automobila. Po njega je kasnije došao rođak.

Podijeli:

Tagovi:

autoput

Njemačka

Penzioneri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

Društvo

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

2 d

0
Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система

Svijet

Francuska: Poslanici izglasali suspenziju reforme penzionog sistema

3 d

0
Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

BiH

Tuzla: Stabilno zdravstveno stanje povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

4 d

0
Пензионер пријавио хакера, па се испоставило да је "хакер" био он

Region

Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

4 d

0

Više iz rubrike

Експлозија

Svijet

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

6 h

0
Најопаснија мјеста за туристе у Европи: Овдје се налазе највећа жаришта џепароша

Svijet

Najopasnija mjesta za turiste u Evropi: Ovdje se nalaze najveća žarišta džeparoša

7 h

0
Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији

Svijet

Vens odgovorio "Kaji Kalas i EU": Neće nam oni govoriti o diplomatiji

8 h

1
Медвједи усмртили 13 особа: Јапан тражи помоћ бивших полицајаца и војника

Svijet

Medvjedi usmrtili 13 osoba: Japan traži pomoć bivših policajaca i vojnika

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

14

Internetom se širi lažna vest o smrti slavnog glumca

20

01

Incident u Zenici pred meč BiH i Rumunije, intervenisala policija

19

44

Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

19

35

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

19

30

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner