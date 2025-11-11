Logo
Large banner

Tuzla: Stabilno zdravstveno stanje povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

Izvor:

SRNA

11.11.2025

20:08

Komentari:

0
Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера
Foto: Anadolija

Na liječenju u tuzlanskom Univerzitetskom kliničkom centru i dalje se nalazi 11 osoba povrijeđeni u požaru u Domu penzinera i njihovo zdravstveno stanje je stabilno, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Na Klinici za anasteziologiju i reanimatologiju UKC hospitalizovana su tri pacijenta, na Klinici za plućne bolesti četiri, koliko ih ima i na Klinici za interne bolesti.

Пожар у Тузли

Hronika

Poznata imena poginulih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

U požaru, koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera, stradalo je 13 štićenika ovog doma, a povrijeđeno je 30, među kojima tri policajca i šest vatrogasaca.

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

Dom penzionera

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Gradovi i opštine

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

3 d

0
Његоватељ проговорио о ужасу у Дому за старе: ''Клечала је и молила да је изведу напоље..''

Društvo

Njegovatelj progovorio o užasu u Domu za stare: ''Klečala je i molila da je izvedu napolje..''

3 d

1
Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

Hronika

Obavljena obdukcija još dvije žrtve požara, poznati uzroci smrti

4 d

0
Нова жртва пожара у Тузли, број преминулих расте

Svijet

Nova žrtva požara u Tuzli, broj preminulih raste

4 d

1

Više iz rubrike

Имовина припада ентитетима, али то бошњачки политичари не желе да прихвате

BiH

Imovina pripada entitetima, ali to bošnjački političari ne žele da prihvate

1 h

0
Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе

BiH

Cvijanović: Azerbejdžan prijateljska zemlja sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose

4 h

0
Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Nije bilo amandmana

4 h

0
Амиџић: Драго ми је што је Предсједништво БиХ усвојило буџет без икаквих измјена

BiH

Amidžić: Drago mi je što je Predsjedništvo BiH usvojilo budžet bez ikakvih izmjena

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

49

Mlada usred venčanja prekinula sveštenika: Od pitanja koje mu je postavila zavladao muk u crkvi

20

47

Tramp: Gledao sam Dan pobjede u Rusiji i pomislio - moramo ga imati i mi

20

45

Ilić: Nema rasprave o imovini Republike Srpske

20

36

Uznemirujuće! Dijete palo u okno lifta, otac skočio za njim

20

33

Srpski ljekar dobio veliko priznanje u svijetu: Američka nagrada će nositi njegovo ime

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner