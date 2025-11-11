Tuzla: Stabilno zdravstveno stanje povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

Na liječenju u tuzlanskom Univerzitetskom kliničkom centru i dalje se nalazi 11 osoba povrijeđeni u požaru u Domu penzinera i njihovo zdravstveno stanje je stabilno, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Na Klinici za anasteziologiju i reanimatologiju UKC hospitalizovana su tri pacijenta, na Klinici za plućne bolesti četiri, koliko ih ima i na Klinici za interne bolesti.

Hronika Poznata imena poginulih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

U požaru, koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera, stradalo je 13 štićenika ovog doma, a povrijeđeno je 30, među kojima tri policajca i šest vatrogasaca.