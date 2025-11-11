Logo
Amidžić: Drago mi je što je Predsjedništvo BiH usvojilo budžet bez ikakvih izmjena

Izvor:

SRNA

11.11.2025

15:47

Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ocijenio je da važno što je Predsjedništvo BiH, na prijedlog resornog ministarstva, danas jednoglasno usvojilo budžet institucija i međunarodniih obaveza BiH za ovu godinu koji je ustavan, zakonit i provodiv.

"Drago mi je što je Predsjedništvo BiH usvojilo budžet koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora bez ikakvih izmjena", rekao je Amidžić novinarima.

Prema njegovim riječima, s obzirom na to da je riječ o kraju godine posebno je bitno da će institucije u BiH moći normalno da funkcionišu, kao i da će postojati mogućnost da na zakonit način bude isplaćena jednokratna naknada zaposlanima u zajedničkim institucijama od 1.000 KM, sa porezima i doprinosima prema usvojenom budžetu.

BiH

Amidžić: Što nam ne bi opozicija birala mis BiH?

On je dodao da je višak sredstava u budžetu BiH, unutar Ministarstva finansija i trezora, raspodijeljen za zaposlene u zajedničkim institucijama.

"Preuzeli smo i obavezu, kada je riječ o budžetu za 2026. godinu, da planiramo još jednu jednokratnu naknadu u iznosu ne manjem od 200 KM, a očekujemo da će to biti i znatno više", rekao je Amidžić.

On smatra da je ovo dobar put za povratak struci, zakonu i Ustavu.

Amidžić je izrazio zadovoljstvo što su svi članovi Predsjedništva BiH uvidjeli da budžet, predložen u martu, treba da dobije podršku javnosti.

"Sada je vrlo bitno, s obzirom da je budžet upućen po hitnoj proceduri, da se ta procedura završi što prije, da izađemo iz režima privremnog finansiranja, ali i da zaposleni u zajedničkim institucijama što prije dobiju veća primanja, jer su ovim budžetom predviđena", naveo je Amidžić.

BiH

Amidžić: Jasno definisano čija je nadležnost izbor glavnog pregovarača

On je rekao da je moguće da, u skladu sa planiranim sredstvima, budu povećani koeficijenti radnicima sa srednjom stručnom spremom.

"Ovo je bio normalan proces koji smo mogli da završimo još početkom godine, a završavamo ga sada. Očekujem da će i u parlamentu BiH biti usvojen na ovakav način", zaključio je Amidžić.

Predsjedništvo BiH danas je jednoglasno usvojilo budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Republika Srpska

Klub poslanika SNSD: Bošnjačka "trojka" potvrdila da želi privatizovati budžet

Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na raniji prijedlog razlikuje se u tome da nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, Finansiranje institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Nakon usvajanja u Predsjedništvu, budžet ide u proceduru u Parlamentarnu skupštinu BiH.

Srđan Amidžić

Predsjedništvo BiH

Ministarstvo finansija

