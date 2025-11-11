Predsjedništvo BiH jednoglasno podržalo budžet za 2025. godinu

11.11.2025
Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici usvojilo prijedlog budžeta institucija BiH za 2025. godinu.
Prijedlog Ministarstva finansija i trezora usvojen bez izmjena i jednoglasno.
Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na raniji prijedlog razlikuje se u tome da nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranje institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.
Ovaj prijedlog bi sada trebao doći u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, gdje je krajem prethodnog mjeseca srušen prijašnji prijedlog zbog nedostatka entitetske većine.
U slučaju da ovaj prijedlog bude usvojen u Predstavničkom domu, treba ga potvrditi i Dom naroda PS BiH.
