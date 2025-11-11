Odbijena žalba na javnu nabavku CIK-a

11.11.2025
12:08
Komentari:0
Ured za razmatranje žalbi BiH odbio je žalbu firme TOP TLS d.o.o. na javnu nabavku Centralne izborne komisije BiH vezano za uslugu transporta izbornog materijala.
Ova firma se žalila u posljednji trenutak, pred istek roka za žalbu te je predmet 27. oktobra dostavljen Uredu za žalbe BiH.
Danima nije bilo odlučivanja o ovoj žalbi zbog nedostatka kvoruma za održavanje sjednice, no iz Ureda poručuju da nisu mogli ranije ni pripremiti materijal potreban za odlučivanje
CIK im je tako 6. novembra ove godine uputio urgenciju s obzirom na to da bi dalje čekanje na odluku moglo dovesti do prolongiranja prijevremenih izbora u Republici Srpskoj.
