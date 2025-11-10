Logo
Mirko Šarović prijedlog SDS-a za glavnog pregovarača s EU?

10.11.2025

22:17

Čelnici Srpske demokratske stranke (SDS) večeras su odlučili da za glavnog pregovarača BiH s EU predlože bivšeg lidera ove stranke Mirka Šarovića, pišu federalni mediji.

No, kako saznaje Kliks, SDS i PDP će u narednom periodu održati razgovore sa ciljem postizanja dogovora u vezi sa zajedničkim kandidatom.

BiH

Opozicija iz Srpske izigrana, Bošnjaci nastavili kršiti dogovor

Na taj način Trojka (SDP, NiP i NS) uz opoziciju iz Republike Srpske (SDS i PDP) pokušavaju izabrati glavnog pregovarača BiH sa EU i dva zamjenika glavnog pregovarača.

BiH

Rok ističe večeras: Branko Nešković kandidat opozicije za glavnog pregovarača

BiH

SDP predložio pregovarača BiH sa EU, pukao i ovaj dogovor

