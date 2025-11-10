Opozicija iz Srpske izigrana, Bošnjaci nastavili kršiti dogovor

Prema pisanju federalnih medija, SDP BiH predložio je za poziciju glavnog pregovarača BiH sa EU profesoricu Lejlu Ramić Mesihović čime su prekršili dogovor da će ta pozicija pripasti Srbinu.

Prethodno su funkcioneri stranaka koji čine "Trojku", poput Elmedina Konakovića, izjavljivali da tu poziciju može dobiti Srbin, odnosno Republika Srpska, ali da na tu poziciju ne može biti imenovan neko iz SNSD-a. Delegat HDZ-a u Domu naroda Zdenko Ćosić rekao je da Konaković bira Srbina, a da je isključio čitav SNSD koji je ubjedljivo najjača stranka u Republici Srpskoj.

Dogovor je pao, pa se čak i ime Igora Crnatka spominjalo ali on je to demantovao, da će pregovarača ponuditi opozicija iz Republike Srpske. Time bi se zadovoljio dogovor da poziciju glavnog pregovarača obavlja Srbin.

To se još nije desilo, ali najvjerovatnije će to biti ime Branka Neškovića koji će biti prijedlog PDP-a i SDS-a.

Branko Nešković je bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji, u u mandatu tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.

Rok za slanje ističe večeras, a dosadašnja pisanja medija iz FBiH upućivali su da će "Trojka" (SDP, NiP i NS) imati svoj prijedlog, ali da će podržati prijedlog opozicije iz Republike Srpske.

Vrijedi napomenuti da je većina u Predstavničkom domu ovlastila sama sebe da predlaže glavnog pregovarača, što je u suprotnosti sa Ustavom. Za ovu odluku nije glasao SNSD koji su poručili da će pripremiti zahtjev za ocjenu ustavnosti usvojene odluke.