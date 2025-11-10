Poboljšanje uslova stanovanja za povratnike u Bosanskom Petrovcu, uz podršku Srpske

Centar za podršku povratnicima, u skladu sa Protokolom o podršci Republike Srpske Bosanskom Petrovcu, raspisao je javni poziv za dodjelu finansijske podrške povratničkim domaćinstvima radi poboljšanja uslova stanovanja.

U saopštenju iz Centra navodi se da primjena ovog programa predstavlja još jedan korak u realizaciji strateške vizije usmjerene na unapređenje kvaliteta života povratničkih porodica, stvaranje uslova za održivi povratak i ostanak stanovništva na svojim ognjištima.

Centar će pružati finansijsku i materijalnu pomoć za sanaciju, obnovu i izgradnju stambenih objekata, s ciljem osnaživanja porodica koje žive u povratničkim sredinama i ohrabrivanja onih koji planiraju povratak.

"Obnova i rekonstrukcija domova, kao i stvaranje pristojnih uslova za život, ključni su preduslov za razvoj i opstanak naše zajednice. Samo ako povratnici imaju sigurnost i stabilnost, možemo očekivati da naš kraj nastavi da živi, raste i razvija se", navedeno je iz Centra.

Centar za podršku povratnicima zahvaljuje Republici Srpskoj za kontinuiranu podršku i razumijevanje potreba povratnika u Bosanskom Petrovcu.

"Ova aktivnost je samo jedna u nizu kojima Centar nastavlja da jača povratničku zajednicu i stvara bolje uslove za život u regiji. Centar poziva povratnike da se prijave i iskoriste ovu priliku za unapređenje svojih domaćinstava, jer svaki uređen dom znači stabilniju zajednicu i jaču vjeru u budućnost", navode iz Centra.