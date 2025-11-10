Policija Brčko distrikta upozorila građane na pojavu filmskih novčanica

Izvor:
Policija Brčko distrikta BiH pozvala je građane na pojačani oprez zbog pojave tzv. "filmskih novčanica“ u apoenima od pet, 10, 20 i 50 evra, koje su se u posljednjih mjesec pojavile na području Distrikta.
Prema informacijama policije, riječ je o novčanicama izrađenim od nekvalitetnog papira, bez zaštitnih obilježja poput vodenog znaka i zaštitne niti i otisnutim natpisima "only for motion picture purposes i "copy" na obje strane, uz identičan serijski broj na svim primercima.
- Radi se o tzv. 'filmskim novčanicama' koje se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji", navodi se u saopštenju Policije Brčko distrikta BiH.
Iz policije upozoravaju da su u nekoliko slučajeva maloljetne osobe koristile ove lažne novčanice prilikom plaćanja u ugostiteljskim objektima i trgovinama, predstavljajući ih kao prave.
Građanima se savjetuje da prilikom kupovine i razmjene novca obrate pažnju na spomenute detalje kako ne bi bili oštećeni, kao i da svaki sumnjiv slučaj odmah prijave Policiji Brčko distrikta.
