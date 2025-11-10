Logo
Large banner

Decenijama glumila da je slijepa, razlog je nevjerovatan

10.11.2025

09:11

Komentari:

0
Деценијама глумила да је слијепа, разлог је невјероватан
Foto: pexels/ Victor Freitas

Nevjerovatna priča dolazi iz Španije, gdje je Karmen Himenez čak 28 godina uspješno uvjeravala sve oko sebe da je slijepa.

Nakon navodne povrede koju je doživjela, Karmen je tvrdila da je izgubila vid i u toj je laži živjela gotovo tri decenije.

piletina pixabay

Društvo

U piletini iz BiH pronađena salmonela

Prevara je bila toliko uvjerljiva da su joj povjerovali svi — od porodice i prijatelja do njenog supruga. Ali razlog zbog kojeg je Karmen odlučila da glumi sljepoću šokirao je javnost. Naime, kako sama priznaje, sve je to činila da ne bi morala razgovarati s ljudima koje sreće u prolazu.

Danas, u 57. godini života, Karmen je napokon odlučila da prizna istinu.

„Osjećala sam se nelagodno kada sam sretala ljude i morala ih pozdravljati. Nisam društvena osoba. Kada sam svima rekla da sam slijepa, izbjegla sam te neugodne situacije“, objasnila je Karmen.

policija rotacija

Hronika

Teška saobraćajka kod Bijeljine, poginuo pješak

Suočava se s pravnim posljedicama

Njeni najbliži tvrde da su povremeno sumnjali u istinitost njenog stanja, ali nikada nisu imali konkretan dokaz. Suprug, koji je s njom proveo dugi niz godina, izjavio je da je povremeno primjećivao sumnjive situacije.

„Ponekad sam vidio kako gleda televiziju i činilo se kao da zna šta se prikazuje. Bio sam u šoku kada sam saznao da nije slijepa“, rekao je za medije.

Osim što je šokirala porodicu i prijatelje, Karmen se sada suočava i s ozbiljnim pravnim posljedicama. Naime, godinama je primala finansijsku pomoć namijenjenu osobama s invaliditetom, a država sada od nje traži povrat svih neosnovano primljenih sredstava.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković u igri za preuzimanje čuvenog hotela

Karmen Himenez priznala je da nikada nije voljela društvo i da joj je odgovaralo što ljudi vjeruju da je slijepa, jer na taj način nije morala komunicirati s onima koji joj nisu prijatni, prenosi Dnevno.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чешки туриста погинуо у тешкој несрећи, мотоциклисти се боре за живот

Region

Češki turista poginuo u teškoj nesreći, motociklisti se bore za život

1 h

0
Јапанска метода прања косе гарантује бујност и сјај

Savjeti

Japanska metoda pranja kose garantuje bujnost i sjaj

1 h

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

1 h

0
Породица дјеца шетња

Porodica

Kada birate ime za dijete, trebalo bi da imate ove stvari na umu

1 h

0

Više iz rubrike

Руска војска

Svijet

Ruski PVO oborio 71 ukrajinski dron

2 h

0
Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Svijet

Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove

2 h

0
Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Svijet

Avio-kompanije otkazale u nedjelju više od 2.700 letova u SAD zbog blokade rada vlade

3 h

0
Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Svijet

Apelacioni sud danas razmatra zahtjev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

29

Napravite sami sirup od lovora koji će vam pomoći da se riješite upornog kašlja

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner