Decenijama glumila da je slijepa, razlog je nevjerovatan

Nevjerovatna priča dolazi iz Španije, gdje je Karmen Himenez čak 28 godina uspješno uvjeravala sve oko sebe da je slijepa.

Nakon navodne povrede koju je doživjela, Karmen je tvrdila da je izgubila vid i u toj je laži živjela gotovo tri decenije.

Društvo U piletini iz BiH pronađena salmonela

Prevara je bila toliko uvjerljiva da su joj povjerovali svi — od porodice i prijatelja do njenog supruga. Ali razlog zbog kojeg je Karmen odlučila da glumi sljepoću šokirao je javnost. Naime, kako sama priznaje, sve je to činila da ne bi morala razgovarati s ljudima koje sreće u prolazu.

Danas, u 57. godini života, Karmen je napokon odlučila da prizna istinu.

„Osjećala sam se nelagodno kada sam sretala ljude i morala ih pozdravljati. Nisam društvena osoba. Kada sam svima rekla da sam slijepa, izbjegla sam te neugodne situacije“, objasnila je Karmen.

Hronika Teška saobraćajka kod Bijeljine, poginuo pješak

Suočava se s pravnim posljedicama

Njeni najbliži tvrde da su povremeno sumnjali u istinitost njenog stanja, ali nikada nisu imali konkretan dokaz. Suprug, koji je s njom proveo dugi niz godina, izjavio je da je povremeno primjećivao sumnjive situacije.

„Ponekad sam vidio kako gleda televiziju i činilo se kao da zna šta se prikazuje. Bio sam u šoku kada sam saznao da nije slijepa“, rekao je za medije.

Osim što je šokirala porodicu i prijatelje, Karmen se sada suočava i s ozbiljnim pravnim posljedicama. Naime, godinama je primala finansijsku pomoć namijenjenu osobama s invaliditetom, a država sada od nje traži povrat svih neosnovano primljenih sredstava.

Tenis Đoković u igri za preuzimanje čuvenog hotela

Karmen Himenez priznala je da nikada nije voljela društvo i da joj je odgovaralo što ljudi vjeruju da je slijepa, jer na taj način nije morala komunicirati s onima koji joj nisu prijatni, prenosi Dnevno.