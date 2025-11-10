Logo
Kada birate ime za dijete, trebalo bi da imate ove stvari na umu

Magazin novosti

10.11.2025

08:44

Породица дјеца шетња
Foto: Vidal Balielo Jr./Pexels

Proces izbora imena za dijete može biti zabavan, ali odgovornost davanja imena drugom ljudskom biću nekim ljudima predstavlja tjeskobu i dane (mjesece) neodlučnosti.

Na kraju krajeva, vaše dijete će nositi to ime cijelog života. Možda vi već imate dobru predstavu o tome šta tražite u imenu, ali vaš partner, porodica i prijatelji takođe mogu imati nekoliko mišljenja. Slaganje svih može biti izazovno, ali ne mora biti stresno iskustvo i na samom kraju izbor je samo na roditeljima.

Ipak, vrijedi razmotriti nekoliko stvari pre nego što izbor postane zvaničan:

Razmislite o nadimcima

Razmislite o potencijalnim nadimcima koje bi ljudi mogli da daju vašem djetetu i uvjerite se da vam se sviđaju.

Razmislite o imenima za braću i sestre

Možda biste željeli da svojoj djeci date imena koja sva imaju isti prvi inicijal ili imena koja dobro zvuče zajedno, jer će se često izgovarati u istom dahu. Pored toga, objašnjavanje djeci zašto neko ima izuzetno rijetko ime, kada je ime njihovog brata ili sestre uobičajeno može biti izazovno.

Budite oprezni sa značenjima

Obratite pažnju i na to kakva simbolika prati ime koje birate i da li možda postoje određena značenja koja vam se zapravo ne dopadaju, a mogla bi da prate vaše dijete cijelog života.

Ne zaboravite slaganje sa prezimenom

Napišite i izgovorite ime i prezime zajedno. Na taj način ćete moći da uvidite da li se slažu kada idu jedno uz drugo. Da li su stvaraju skladan izraz ili zvuči neobično.

Da li zaista želite ime koje je trenutno moderno?

Imena takođe idu u korak sa trendovima. Međutim, imajte u vidu da ime koje je aktuelno danas, za desetak godina može da bude zastarjelo i može da zvuči čudno. Zbog toga ipak više pažnje posvetite njihovim značenjima.

Djeca

imena

