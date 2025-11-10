Logo
U Srpskoj rođeno 26 beba

10.11.2025

08:13

У Српској рођено 26 беба
Foto: pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 10 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Gradišci je rođeno pet beba, u Banjaluci i Bijeljini po četiri, u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Prijedoru po tri, u Doboju dvije, u Trebinju i Nevesinju po jedna.

Ђани

Scena

Đani progovorio o nevjerstvu: ''Slađa me je uhvatila na djelu, bilo je šamara''

U Gradišci su rođene dvije djevojčice i tri dječaka, u Banjaluci dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini jedna djevojčica i tri dječaka, U Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i jedan dječak.

U Zvorniku i Prijedoru rođeni su po jedna djevojčica i dva dječaka, u Doboju dva dječaka, u Trebinju jedna djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.

Poroda nije bilo u poridilištu u Foči.

