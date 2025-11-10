Danas slavimo drugog Svetog Arsenija Sremca: Uradite jedno da zaštitite sebe i bližnje

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Arsenija Sremca, srpskog arhiepiskopa i najodgovornijeg učenika Svetog Save koji se brinuo o autokefalnosti SPC.

Služenjem svete liturgije,u Pećkoj patrijaršiji obilježava se ktitorska slava ovog manastira, posvećena Svetom Arseniju Sremcu. Njegovo mjesto rođenja smješta se sjeverno od Save i Dunava, između pomenutih rijeka, a neki spominju da je to Bingula ili Dabar kod Starog Slankamena.

Mladi Arsenije od mladosti svoje volio je monaški život, a uzor je pronašao u pravoslavnom manastiru Sveti Dimitrije u Sremskoj Mitrovici, koji se u izvorima rimske kurije označava kao pun monaha Grka i leglo šizmatičkih zabluda.

Sveti Arsenije Sremac na sebe je ponio breme upravljanja mladom srpskom arhieskopijom koja je bila važna za srpski državni i narodni život u srednjem vijeku.

U zborniku Žitija kraljeva i arhiepiskopa srpskih nalazi se obimna hagiografija Sv. Arsenija, koju je napisao Arhiepiskop Danilo II. Kako je pisac imao za cilj da pokaže molitveni i podvižnički lik drugog srpskog arhiepiskopa, u tekstu se nalazi ipak srazmjerno malo pozitivnih istorijskih činjenica koje bi govorile o Arsenijevoj upravi nad crkvom i crkveno-političkom okruženju.

Naslijedio je "prijesto arhiepiskopa srpskih i pomorskih zemalja" 1233. godine, na lično zauzimanje Svetog Save, pošto se ovaj povukao i otišao na svoje drugo putovanje u Svetu Zemlju.

Arhiepiskop Arsenije je podigao Crkvu Sv. Apostola u Peći, odredivši je umjesto Žiče da bude sjedište srpske crkve, jer je Žiča bila suviše izložena napadima neprijateljskih vojski. Zajedno sa kraljem Vladislavom starao se oko prenosa moštiju Sv. Save iz Trnova u Srbiju i učestvovao je u prenosu stolice episkopa sotonskih iz Manastira Presvete Bogorodice u Stonu u manastir Sv. Petra i Pavla na Limu.

Zbog bolesti se povukao sa čela srpske crkve 1263, a upokojio tri godine docnije u žičkom metohu Crnča, takođe na Limu. Sahranjen je u svojoj zadužbini, Crkvi Svetog Apostola u Peći.

Vjeruje se da molitva na ovaj dan pomaže svakome ko Svetog Arsenija zamoli za zdravlje, a vjeruje se da ćete na ovaj način zaštititi porodicu i bližnje od svake nesreće i pošasti.

Tropar

Nastavniče milosti, učitelju Pravoslavlja, bogonadahnuti ukrasu arhijereja, oče naš, jerarše Arsenije, zastupniče siromašnih, riznico milosrđa koja je otvorena za sve: Moli Hrista Boga da prosveti duše naše, da ne bi nikada zaspali na smrt.

