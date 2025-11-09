Logo
Nižu se tragedije u BiH: Poginuo muškarac

ATV

09.11.2025

22:49

Jedna osoba poginula je u novoj teškoj saobraćajnoj nesreći na putevima u BiH.

U mjestu Donji Tićići kod Kaknja, dogodila se saobraćajna nesreća, 9. novembra.

Kako su potvrdili iz Operativnog centra MUP Zeničko-dobojskog kantona, jedna osoba je poginula.

"U 19:38 sati, u mjestu Donji Tićići u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je jedno vozilo, pri čemu je poginula muška osoba inicijala P.G. iz Kaknja, 1964. godište poginula", pojasnili su.

Navode da je tužilac upoznat sa slučajem.

