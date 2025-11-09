Nižu se tragedije u BiH: Poginuo muškarac

Izvor:
09.11.2025
22:49
Jedna osoba poginula je u novoj teškoj saobraćajnoj nesreći na putevima u BiH.
U mjestu Donji Tićići kod Kaknja, dogodila se saobraćajna nesreća, 9. novembra.
Kako su potvrdili iz Operativnog centra MUP Zeničko-dobojskog kantona, jedna osoba je poginula.
"U 19:38 sati, u mjestu Donji Tićići u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je jedno vozilo, pri čemu je poginula muška osoba inicijala P.G. iz Kaknja, 1964. godište poginula", pojasnili su.
Navode da je tužilac upoznat sa slučajem.
