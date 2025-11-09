Logo
Djevojka iz BiH krvnički pretučena u restoranu

Izvor:

ATV

09.11.2025

22:00

Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану
Foto: Pexels

Pripadnici policije njemačkog grada Vejdena u subotu ujutro su intervenisali u jednom restoranu gdje je došlo do sukoba između 36-godišnjeg Nijemca i njegove 26-godišnje djevojke, inače državljanke Bosne i Hercegovine.

Kako stoji u policijskom izvještaju, do incidenta je došlo jutros u 4:00 sata, u restoranu brze hrane koji se nalazi u ulici Dr Zeling.

Евакуисана ИКЕА у Београду

Srbija

Hitno evakuisana poznata robna kuća

Naime, ovaj par je došao u restoran, ali su se ubrzo posvađali i njihov verbalni sukob je bio toliko haotičan da su vlasnici zamolili da napuste restoran. Muškarac je tada pobjesnio, počeo je prvo da baca hranu sa stola i lupa po svim stolovima. Vrhunac njegovog nasilja bio je kada je počeo da pesniči svoju djevojku. Ona je zadobla lakše povrede i zbrinuta je službi hitne pomoći.

Policija je privela 36-godišnjeg Nijemca, a protiv njega će biti pokrenuta istraga.

