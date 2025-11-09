Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran, pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

U mjestu Trnovi u Velikoj Kladuši danas je došlo do nesvakidašnje i veoma uznemirujuće saobraćajne situacije.

Vozač automobila Golf izazvao je saobraćajnu nesreću, a potom se fizički sukobio sa drugim učesnicima u saobraćaju, što je izazvalo šok i nevjericu kod prisutnih građana piše "Crna-Hronika".

Prema informacijama sa terena, najprije je došlo do sudara dva vozila, nakon čega je vozač Golfa izašao iz automobila i započeo tuču sa drugim učesnicima.

Na snimcima se vidi kako situacija ubrzo izmiče kontroli te je vozač golfa žestoko nokautiran

Nakon fizičkog obračuna, suvozač iz golfa je sjeo u auto te se zaletio ka okupljenima, međutim nije uspio daleko – ubrzo je ponovo sjeo u automobil i izazvao još jednu saobraćajnu nezgodu.

Brzom intervencijom policije, situacija je stavljena pod kontrolu, a prisutni građani su, prema svjedočenjima, bili vidno uznemireni.

Dvije osobe su uhapšene a pričinjena je velika materijalna šteta.

Za sada nema informacija o težini povreda učesnika, niti o eventualnom utvrđivanju prisustva alkohola ili opojnih supstanci kod vozača.

Policija je izvršila uviđaj i radi na potpunom rasvjetljavanju okolnosti ovog događaja.