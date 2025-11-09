Logo
Large banner

Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran, pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

Izvor:

ATV

09.11.2025

21:05

Komentari:

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши
Foto: Screenshot

U mjestu Trnovi u Velikoj Kladuši danas je došlo do nesvakidašnje i veoma uznemirujuće saobraćajne situacije.

Vozač automobila Golf izazvao je saobraćajnu nesreću, a potom se fizički sukobio sa drugim učesnicima u saobraćaju, što je izazvalo šok i nevjericu kod prisutnih građana piše "Crna-Hronika".

zelenski

Svijet

Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH

Prema informacijama sa terena, najprije je došlo do sudara dva vozila, nakon čega je vozač Golfa izašao iz automobila i započeo tuču sa drugim učesnicima.

Na snimcima se vidi kako situacija ubrzo izmiče kontroli te je vozač golfa žestoko nokautiran

Nakon fizičkog obračuna, suvozač iz golfa je sjeo u auto te se zaletio ka okupljenima, međutim nije uspio daleko – ubrzo je ponovo sjeo u automobil i izazvao još jednu saobraćajnu nezgodu.

Brzom intervencijom policije, situacija je stavljena pod kontrolu, a prisutni građani su, prema svjedočenjima, bili vidno uznemireni.

tuzna pixabay

Region

Horor u komšiluku: Oteli djevojku pa je silovali

Dvije osobe su uhapšene a pričinjena je velika materijalna šteta.

Za sada nema informacija o težini povreda učesnika, niti o eventualnom utvrđivanju prisustva alkohola ili opojnih supstanci kod vozača.

Policija je izvršila uviđaj i radi na potpunom rasvjetljavanju okolnosti ovog događaja.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Tuča

Velika Kladuša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује

BiH

Cvijanović: Dogovor na relaciji Banjaluka-Vašington je da se situacija stabilizuje

3 h

2
Нереално: За три метра дрва тражи сулуду цифру

Društvo

Nerealno: Za tri metra drva traži suludu cifru

3 h

1
Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

Društvo

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

3 h

0
Мовембер

Zdravlje

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

3 h

0

Više iz rubrike

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Hronika

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

7 h

0
Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Hronika

Došao kod prijatelja u kuću, pa napastvovao djevojčicu

9 h

0
Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)

Hronika

Tragičan kraj potrage: U šumi pronađeno tijelo nestalog mladića (20)

10 h

0
Ухапшен због тешке крађе са пумпе

Hronika

Uhapšen zbog teške krađe sa pumpe

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

49

Nižu se tragedije u BiH: Poginuo muškarac

22

45

Tragičan kraj potrage za profesorom Milanom: Tijelo izvučeno iz korita

22

43

UZNEMIRUJUĆI SNIMCI Haos u Kladuši napravili otac i sin

22

40

Haris Džinović šokirao izjavom o kćerki i Melini

22

25

Kurti se oglasio nakon debakla na izborima: Žurim da slavim

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner