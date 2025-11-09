Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran, pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

Izvor:
ATV
09.11.2025
21:05
Komentari:0
U mjestu Trnovi u Velikoj Kladuši danas je došlo do nesvakidašnje i veoma uznemirujuće saobraćajne situacije.
Vozač automobila Golf izazvao je saobraćajnu nesreću, a potom se fizički sukobio sa drugim učesnicima u saobraćaju, što je izazvalo šok i nevjericu kod prisutnih građana piše "Crna-Hronika".
Svijet
Strah me je: Zelenski tražio da NATO uradi isto što i u BiH
Prema informacijama sa terena, najprije je došlo do sudara dva vozila, nakon čega je vozač Golfa izašao iz automobila i započeo tuču sa drugim učesnicima.
Na snimcima se vidi kako situacija ubrzo izmiče kontroli te je vozač golfa žestoko nokautiran
Nakon fizičkog obračuna, suvozač iz golfa je sjeo u auto te se zaletio ka okupljenima, međutim nije uspio daleko – ubrzo je ponovo sjeo u automobil i izazvao još jednu saobraćajnu nezgodu.
Brzom intervencijom policije, situacija je stavljena pod kontrolu, a prisutni građani su, prema svjedočenjima, bili vidno uznemireni.
Region
Horor u komšiluku: Oteli djevojku pa je silovali
Dvije osobe su uhapšene a pričinjena je velika materijalna šteta.
Za sada nema informacija o težini povreda učesnika, niti o eventualnom utvrđivanju prisustva alkohola ili opojnih supstanci kod vozača.
Policija je izvršila uviđaj i radi na potpunom rasvjetljavanju okolnosti ovog događaja.
Najnovije
Najčitanije
22
49
22
45
22
43
22
40
22
25
Trenutno na programu