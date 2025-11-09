Logo
Uhapšen zbog teške krađe sa pumpe

09.11.2025

10:31

Ухапшен због тешке крађе са пумпе
Foto: Pexels

Policija u Širokom Brijegu brzom i efikasnom reakcijom uhapsila je Sarajliju T.Č. i tako rasvijetlila pljačku iz benzinske pumpe u Mostaru koja se desila u subotu (8. novembra).

Teška krađa se desila oko 04.13 na benzinskoj pumpi Holdina na Visokoj Glavici u Širokom Brijegu.

Kako je rečeno iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, operativnim radom na terenu policijski službenici su uočili da se u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog d‌jela može dovesti vozilo marke Mercedes njemačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao T.Č. iz Sarajeva.

"U saradnji sa policijskim službenicima PU Mostar navedeno vozilo je locirano na području Mostara, kao i osoba T.Č. koji je lišen slobode i sproveden u službene prostorije PU Široki Brijeg. Nad istim je zavedena kriminalistička obrada tokom koje je utvrđeno da je T. Č. izvršio predmetno krivično d‌jelo, a policijski službenici PU Široki Brijeg će i u narednim danima raditi na prikupljanju dodatnih materijalnih dokaza" saopšteno je iz MUP-a ZHK.

Полиција

Hronika

Vozač iz Odžaka pokušao podmititi policiju u Modriči

Po kompletiranju predmeta PU Široki Brijeg će, kako je navedeno, Kantonalnom tužilaštvu ZHK protiv T.Č. uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu Teške krađe iz člana 287. KZ FBiH.

Podsjećamo, PU Široki Brijeg zaprimila je rano ujutro prijavu da je došlo do krađe u benzinskoj pumpi te su policijski službenici PU Široki Brijeg na mjestu događaja izvršili uviđajne radnje. Utvrdili su da je nepoznati lopov ili više njih nasilno ušao u interijer benzinske pumpe Holdina i ukrao određenu količinu visokotarifne robe, nakon čega se udaljio u nepoznatom smjeru.

