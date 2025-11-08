Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

Zbog saobraćajne nezgode na dionici auto-puta A-1 Vlakovo-Butile, uključni krak petlje Vlakovo prema petlji Butile, saobraća se preticajnom trakom.

Ova informacija potvrđena je za portal "Radiosarajevo.ba" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Hronika Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Kako su kazali iz policije, na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, a uviđaj je u toku.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša te se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto klub (BIHAMK) upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz.