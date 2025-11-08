Logo
Vic dana: Potpuna pometnja

08.11.2025

Direktor kompanije poziva sekretaricu i kaže joj: "Hajde, spremi se, idemo na nedjelju dana na službeni put u inostranstvo..."

Sekretarica po povratku kući obavještava muža: "Dragi, moram na službeni put na nedjelju dana, moraćeš sam da se brineš o sebi..."

Muž obavještava svoju švalerku: "Moja žena putuje na nedjelju dana, provešćemo to vreme zajedno..."

Švalerka obavještava svog đaka kome daje časove iz matematike: "Biću veoma zauzeta, imam puno posla i pauziraćemo nedjelju dana..:"

Đak sav srećan obavještava svoga dedu: "Dedice moj, biću slobodan nedjelju dana i nemam časove, jer mi je nastavnica zauzeta, hajde da idemo na pecanje..."

Deda (direktor kompanije) ponovo zove svoju sekretaricu: "Plan je promijenjen, moj unuk me moli da provedemo vrijeme zajedno. Putovaćemo drugi put..."

Sekretarica zove svoga muža: "Dragi, moj službeni put je odložen..."

Muž zove švalerku: "Nećemo moći ove nedjelje, žena je odložila put..."

Švalerka zove đaka: "Nastave će ipak biti kao i obično."

Đak zove dedu: "Dedice, nastavnica je rekla da će nastave biti kao i obično, ne mogu da ti pravim društvo..."

Deda zove svoju sekretaricu: "Ipak putujemo ove nedjelje".

