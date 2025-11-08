Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

Sve je više radnika koji su na bolovanju, a nisu bolesni. Drugi rade i za sebe i za njih. Pa tako, bolovanje sve češće postaje način da se produži vikend ili radi na drugom mjestu. Kontrole Fonda zdravstvenog osiguranja pokazale su – svaki drugi radnik sa bolovanja morao je nazad na posao.

"Od početka godine 83 poslodavca zatražila su vanrednu ocjenu privremene spriječenosti za rad za 213 radnika. Njih 56 je nakon provjere vraćeno na posao, dok je za 48 radnika produženo bolovanje. Svi ostali su u međuvremenu počeli da rade pa nije bilo potrebe za vanrednom ocjenom ili je vanredna ocjena u toku", saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

U proizvodnim halama svako odsustvo utiče na ostatak kolektiva i proizvodnog procesa. U "Bemi" optimistični, kažu, situacija i nije toliko loša, kakvom su je predstavili u Fondu.

"Mi imamo u prosjeku 10 do 15% dnevno za bolovanje, koncentracija radnika je velika. Ženska radna snaga, bolesna ona, bolesno dijete, bolestan čovjek. Bolovanje uvijek koriste više žene nego muškarci. Mi ćemo pomoći bolesnom čovjeku, ali jednostavno, nemaš potrebe da lažeš, da petljaš", rekao je Marinko Umičević, tehnički direktor tvornice obuće "Bema".

Radnik ne može zloupotrijebiti bolovanje, jer ga ne može sam ni otvoriti. Za to postoje nadležne institucije, kažu iz Sindikata.

"Od 300 hiljada radnika, kod njih 15tak je utvrđeno da nešto nije bilo u redu sa bolovanjem. I to samo iz administrativnih razloga. Dakle, recimo, doktor porodične medicine nije na vrijeme uputio na komisiju ili slično. Dakle, ni u jednom slučaju radnici nisu zloupotrebili bolovanje, jer, kao što rekoh, radnik ne može sam sebi dati i otvoriti bolovanje", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Poslodavci iz metalske i rudarske industrije tvrde da su nemoćni da spriječe zloupotrebe, osim ako sami ne zatraže vanredni ljekarski pregled

"Nekih mehanizama da se zaštitimo od zloupotrebe i nemamo osim onih da jednostavno radnike pošaljemo na vanredni ljekarski pregled, gdje se ustanovi da frekventno radnik koristi tu priliku i da jednostavno ostali radnici to znaju i oni nam to prijave. U takvim slučajevima, najčešće se otkrije da se radi zaista o zloupotrebi", rekao je Predrag Zorić, predsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i poslodavaca.

Zloupotrebe ima i u javnom sektoru, kaže Vojin Mitrović. Kao jedno od rješenja navodi izmjene Zakona o radu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

"I u ministarstvima, I kod nas u Ministarstvu imamo tih slučajeva. Gdje radnik ima pravo da ode na bolovanje, ali po isteku nema obavezu ni da se javi da li će doći ni šta je tu urađeno. Poslije određenog perioda, oni se moraju javiti na posao po određenoj šifri bolesti", rekao je Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Kao dio aktivnosti Unije poslodavaca Republike Srpske ka smanjenju zloupotreba bolovanja, donijete su smjernice za poslodavce o mehanizmima kontrole. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske kroz vanrednu ocjenu i vanrednu kontrolu bolovanja omogućava provjeru osnovanosti izostanka s posla – bilo da je radnik još uvijek na bolovanju ili je ono već završeno. Ishod ovih provjera može biti nastavak bolovanja – ili povratak na posao, ako se utvrdi da je radnik zapravo sposoban za rad.