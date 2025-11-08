Logo
Udala si se, nisi više dijete poginulog borca: Sramna poruka nezaposlenoj Mariji iz Nevesinja

Bojan Nosović

08.11.2025

14:50

Марија Појужина
Foto: ATV / Bojan Nosović

Na svečanoj akademiji, povodom Mitrovdanskih bitaka kod Nevesinja, mimo protokola za govornicu je izašla Marija Pojužina, djevojački Perin, kćerka poginulog borca Blaža Perina koja je izrazila nezadovoljstvo odnosom vlasti prema djeci poginulih boraca i njoj lično.

Marija je rekla da 33 godine nosi ranu sa sobom jer joj je bilo 2 godine kada joj je poginuo otac i da ga nikada nije ni dobro upoznala.

"Čekam da neko vidi, da neko posluša. Ni ja ni suprug nismo zaposleni. Dva puta sam se obraćala načelniku opštine. Zar vi mislite da se mi bojimo nečega. Živimo dan za danom. Radim, držim stoku, iako sam upisala fakultet nisam ga završila. Rekao mi je načelnik biće nešto. Poslije dvije godine rekao mi je da se ja više ne smatram djetetom poginulog borca. Ovo želim da čuju i drugi jer je to čuti i preboljeti teško“, rekla je Pojužina.

Na govor Marije Pojužina reagovao je ministar Egić rekavši da ga je dirnulo ovo obraćanje, kao i druga koja je čuo na akademiji.

"Kao ministar trudim se da rješavam i ovakve situacije i slučajeve. Imamo mnogo problema, ali stvari se rješavaju i pomiču. Preduzeli smo određene mjere i nadam se da ćemo uskoro doci do rješenja koja će zadovoljiti djecu poginulih boraca, ali ni oni ne mogu da sjede skrštenih ruku“, poručio je Egić.

Nevesinje

