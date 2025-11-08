Porasla cijena tovljenika u Srpskoj

Do prije desetak dana, živa vaga tovljenika u Republici Srpskoj koštala je od 4,5 do 5 KM.

Proteklih dana, posebno preko oglasa, uzgajivači tovne svinje nude po 5 KM, pa sve do 5,5-6 KM.

Praktično, svinja od nekih 180 kilograma u prosjeku košta skoro 1.000 KM.

Razlog porasta cijene tovljenika je približavanje sezone svinjokolja, a farmeri nastoje da iskoriste ovaj period i što više zarade.

Podsjetimo, čim stegnu prvi mrazevi, otprilike u drugoj polovini novembra, u Srpskoj kreće sezona svinjokolja.

Riječ je o tradiciji koju Srbi dugo njeguju, a koja je prilika da se porodica i prijatelji okupe, te da uz druženje i dobro raspoloženje pripreme meso za zimu.

Interesovanje za tovljenike već je poraslo, tako da se domaćini uveliko raspituju gdje ima debelih i kvalitetnih svinja i koja je njihova cijena.

To i jeste razlog što cijena ovih životinja ide gore.

Republika Srpska Egić čestitao Mitrovdan - krsnu slavu BORS-a

Kako kažu u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, svinjokolj će krenuti čim zahladi.

"Ljudi se već uveliko interesuju za ovu robu", rekao je za Srpskainfo predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić.

Prema njegovim riječima, cijena tovnih svinja je nešto viša nego prethodnih mjeseci.

Do toga je došlo zbog povećane tražnje koja će trajati sve do početka decembra.

U ovom periodu, najtraženije svinje težine od 140 do 200 kilograma.

"Osim tovljenika, građani su zainteresovani i za polutke, jer tako dobiju čisto meso koje rasole i poslije suše", poručio je Maljčić.

Primjera radi, u ovom periodu prije 4 godine, kilogram žive vage tovljenika koštao je oko 3,2 KM.