Minić: Žrtve ne smiju biti zaboravljene

SRNA

08.11.2025

11:41

Минић: Жртве не смију бити заборављене
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su na Mitrovdane 1992. i 1994. godine odbranili slavni Hercegovinu uz žrtve koje ne smiju biti zaboravljene.

"Pamtimo Mitrovdane 1992. i 1994. godine kad su hercegovački junaci ostavljali svoje krsne slave da odbrane svaki kamen naše slavne Hercegovine", naveo je Minić na Iksu i dodao:

"Odbranili su je, uz strašne žrtve koje nikada ne smijemo zaboraviti."

Savo Minić

