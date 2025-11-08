Minić: Žrtve ne smiju biti zaboravljene

Izvor:
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su na Mitrovdane 1992. i 1994. godine odbranili slavni Hercegovinu uz žrtve koje ne smiju biti zaboravljene.
"Pamtimo Mitrovdane 1992. i 1994. godine kad su hercegovački junaci ostavljali svoje krsne slave da odbrane svaki kamen naše slavne Hercegovine", naveo je Minić na Iksu i dodao:
"Odbranili su je, uz strašne žrtve koje nikada ne smijemo zaboraviti."
Trenutno na programu