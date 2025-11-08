Zatvara se čuveni lanac pekara: Evo šta se desilo

Još jedna duga tradicija u Nemačkoj bliži se kraju. Uprkos velikim naporima, vlasnik lanca pekara jednostavno nije bio u stanju da održi svoje filijale.

Ovo je priča o pekari „Seidels Klosterbekerei“, čiji korijeni sežu do 1900. godine u grad Nosen u Saksoniji. Godine 2018, nakon što se bračni par Zajdel penzionisao, pekaru je preuzeo Patrik Šilken (41), koji je preselio glavnu proizvodnju u grad Debeln i proširio posao na druge lokacije, uključujući velike saksonske gradove.

Filijale - dve u Lajpcigu, jedna u Nosenu i jedna u Drezdenu - radile su punim kapacitetom. Šilken se nije mogao žaliti na promet, zapravo, 2024. godina je donijela rekordan prihod od 1,43 miliona evra. Ipak, kompanija je poslovala sa gubitkom, a bankrot je postao neizbježan.

Košarka Partizan raskinuo ugovor sa igračem: Nikako mu nije išlo

Situacija je postala toliko teška da je vlasnik Šulken sam morao svakodnevno da stoji iza pulta i prodaje proizvode.

"Posljednji put sam bio na odmoru 2016. godine", rekao je on njemačkim medijima.

Kako je to moguće sa takvim prometom?

"Sve je išlo dobro do 2022. godine, ali od tada je krenulo nizbrdo. Cijene sirovina i energije su se u nekim slučajevima utrostručile, a minimalna plata stalno raste. Na kraju, jednostavno vam ništa ne ostane2, sumira Šulken razloge kolapsa.

Uprkos rekordnom prometu u 2024. godini, nedostajalo mu je 20.000 evra samo da isplati svoje zaposlene.

Stečajni upravnik Henri Girbig (50) ističe da ovo nije izolovan slučaj.

"Talas bankrota trenutno jače pogađa male i srednje pekare. Veći lanci mogu mnogo lakše da apsorbuju ove dodatne troškove i prilagode svoje cijene", objasnio je on.

Svijet Tramp: Američki zvaničnici ne idu na samit G20

Trenutno se aktivno traži investitor koji bi spasao „Seidels Klosterbäckerei“ i njenu dugu tradiciju.

"U pregovorima smo sa potencijalnim investitorom. Sve će biti jasnije u narednim nedjeljama", rekao je Girbig.

Sudbina 29 zaposlenih, od kojih je 19 zaposlenih sa punim radnim vremenom, zavisi od ishoda ovih pregovora, piše Kurir.