Adria Sport Konferencija: Sport i biznis

Donosimo snimak nedavno održane konferencije, koja je ugostila lidere u sportu, biznisu, marketingu i medijima.

Tokom dva dana programa i 13 panela otvorene su brojne teme, od biznis modela sportskih klubova i organizacija, menadžmenta, inspirativnih priča, a pokrenuta su važna pitanja o opstanku i budućnosti evropske košarke.

Neke od najznačajnijih sportskih figura na našim prostorima podijelile su svoja iskustva sa publikom u Banskom dvoru.

Snimak 'Adria Sport Konferencije' pratite u našem programu u subotu u 23 časa i nedjelju u ponoć.