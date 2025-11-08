Adria Sport Konferencija: Sport i biznis

Izvor:
ATV
08.11.2025
11:11
Donosimo snimak nedavno održane konferencije, koja je ugostila lidere u sportu, biznisu, marketingu i medijima.
Tokom dva dana programa i 13 panela otvorene su brojne teme, od biznis modela sportskih klubova i organizacija, menadžmenta, inspirativnih priča, a pokrenuta su važna pitanja o opstanku i budućnosti evropske košarke.
Neke od najznačajnijih sportskih figura na našim prostorima podijelile su svoja iskustva sa publikom u Banskom dvoru.
Snimak 'Adria Sport Konferencije' pratite u našem programu u subotu u 23 časa i nedjelju u ponoć.
