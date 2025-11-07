Bitno: Predizborna kampanja

'Bitno' večeras o 21 čas i 9 minuta o predizbornoj kampanji.

Dileme o tome da li će biti prijevremenih izbora u Republici Srpskoj još se nisu utišale, ali kandidati i stranke već se spremaju za najglasniji dio godine - predizbornu kampanju.

Kako se pravi dobra kampanja i zašto predstojeća (ne) obećava biće samo neka od pitanja na koje će dati odgovore Žarko Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ’Glas Srpske’, Marija Milić, vlasnica agencije ’MUDRA OVCA komunikacije’ i Vojislav Savić, politikolog.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.