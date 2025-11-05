Bitno: OC 'Jahorina'

Kakvu sezonu očekuju?

Koliko košta zimovanje na Jahorini?

Šta se sve nudi na olimpijskoj ljepotici?

Šta donosi odluka Vlade Republike Srpske da preuzme višemilionske kredite OC 'Jahorina'?

Za 'Bitno' govore: Nedeljko Elek, predsjednik NO OC Jahorina, Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red i Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža.

