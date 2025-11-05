Logo

Bitno: OC 'Jahorina'

ATV

05.11.2025

13:43

Битно: ОЦ 'Јахорина'

'Bitno' postavlja najvažnija pitanja o Olimpijskom centru 'Jahorina'.

Kakvu sezonu očekuju?

Koliko košta zimovanje na Jahorini?

Šta se sve nudi na olimpijskoj ljepotici?

Šta donosi odluka Vlade Republike Srpske da preuzme višemilionske kredite OC 'Jahorina'?

Za 'Bitno' govore: Nedeljko Elek, predsjednik NO OC Jahorina, Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red i Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža.

Emisija 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.Emisiju 'Bitno' uređuju i vode Andrea Jaglica, glavni i odgovorni urednik informativnog programa i Dragana Božić, glavni urednik dnevnog programa ATV-a.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

