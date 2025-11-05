'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

Izvor:
ATV
05.11.2025
13:38
'ParlATVment' ovog četvrtka o 50 godina postojanja i rada banjalučkog Univerziteta.
Pričamo o uspjesima - od 8 fakulteta 1975. godine do integrisanog akreditovanog univerzitetskog grada sa 15 hiljada studenata na 145 studijskih programa sva tri bolonjska ciklusa studija.
Pričamo o izazovima -od nedostaka stručnog kadra prije pola vijeka, do studentske ratne brigade devedesetih.
Kako u vrijeme sve bržeg osposobljavanja za tržište rada povećati broj visokoobrazovanih, koji pola vijeka kasnije znanjem doprinose razvoju čitavog društva?
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
