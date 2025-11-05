Logo

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

Izvor:

ATV

05.11.2025

13:38

Foto: atv
Foto: atv

'ParlATVment' ovog četvrtka o 50 godina postojanja i rada banjalučkog Univerziteta.

Pričamo o uspjesima - od 8 fakulteta 1975. godine do integrisanog akreditovanog univerzitetskog grada sa 15 hiljada studenata na 145 studijskih programa sva tri bolonjska ciklusa studija.

Pričamo o izazovima -od nedostaka stručnog kadra prije pola vijeka, do studentske ratne brigade devedesetih.

Kako u vrijeme sve bržeg osposobljavanja za tržište rada povećati broj visokoobrazovanih, koji pola vijeka kasnije znanjem doprinose razvoju čitavog društva?

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

