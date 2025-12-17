Kovačević: Delegati opozicije iz Srpske podržali davanje granta fakultetu Ejupa Ganića

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da su delegati stranaka opozicije iz Republike Srpske danas podržali usvajanje sporazuma, odnosno davanja grant sredstava za fakultet ratnog zločinca Ejupa Ganića, najodgovornijeg čovjeka za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Kovačević je podsjetio da je ovaj sporazum u Dom naroda došao 2016. godine, te da su svi predstavnici Republike Srpske, i vlast i opozicija bili jedinstveni oko toga da ne mogu glasati za to da se ogromna sredstva daju Ejupu Ganiću.

"To su u prethodnom periodu bili Ognjen Tadić, Darko Babalj, Mladen Bosić, Nebojša Radmanović, Nikola Špirić, Lazar Prodanović, Dušanka Majkić i Dragutin Rodić. Svi ti ljudi su bili jedinstveni da predstavnici srpskog naroda i Republike Srpske ne mogu glasati za to da se ogromna sredstva daju ratnom zločincu ", naglasio je Kovačević.

On je naveo da su delegati koji dolaze iz SNSD-a danas bili protiv objedinjavanja rasprave i glasanja o međunarodnim sporazumima, među kojima su bili i sporazumi važni za Republiku Srpsku, a to su podržali delegati iz opozicije iz Republike Srpske.

"Zato smo bili suzdržani prilikom glasanja", rekao je Kovačević novinarima i ponovio da su dva delegata opozicije glasala za sporazum koji delegati iz Republike Srpske od 2016. nisu htjeli da usvoje i da budu oni koji će nagraditi Ejupa Ganića.

Republika Srpska Kovačević: Ne postoji nijedna zemlja u EU u kojoj neizabrani stranac bez mandata nameće zakone

Prema njegovim riječima, ovaj potez delegata iz SDS-a i PDP-a žalosti sve pripadnike srpskog naroda.

U raspravi sa federalnim novinarima, koji su tvrdili da Ejup Ganić nije presuđeni ratni zločinac i da je kolona JNA koja se povlačila bila "legitiman vojni cilj", Kovačević je istakao da ni Adolf Hitler ni Alija Izetbegović nisu bili presuđeni ni pred jednim sudom, te da je "legitimni vojni cilj" bila kolona koja se povlačila u skladu sa sporazumom.

"To je bila legalna vojska svih nas. I među tim vojnicima koje je neko ubio nevine i nenaoružane nisu bili samo Srbi, bilo je i muslimana kako su se tada zvali, bilo je i Slovenaca i Hrvata i Makedonaca koji nisu ništa uradili, sjedili su u vozilima računajući da ima sporazum sa UN i odmetnutim vlastima u Sarajevu", podsjetio je Kovačević.

Govoreći o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, Kovačević je rekao da su podržali ove izmjene, ali da od Oružanih snaga ne treba praviti socijalnu službu.

"Volio bih da postoji Vojska Republike Srpske u skladu sa Ustavom i tada ne bih podržao ovaj zakon i to da vojnici Vojske Republike Srpske sa 55 i 60 godina budu u službi, jer mislim da to nije dob u kojoj su ljudi najspremniji da se bave odbranom, ali pošto su Oružane snage BiH postigli smo konsenzus", naveo je Kovačević.

Na pitanje da li će SNSD podržati dva evropska zakona koja će se na Domu naroda naći naredne sedmice, Kovačević je istakao da će odluka o glasanju o ovim zakonima biti donesena do održavanja sjednice, koja je zakazana za utorak, 23. decembra.