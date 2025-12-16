Logo
Large banner

Bez rasprave o evropskom putu BiH

Izvor:

ATV

16.12.2025

19:10

Komentari:

0
Без расправе о европском путу БиХ

Još jedna sjednica Savjeta ministara bez rasprave o evropskom putu BiH. Zakoni o Sudu BiH i VSTS-u, kao i Odluka o osnivanju kancelarije Glavnog pregovarača BiH s EU na kraju nisu ni bili na dnevnom redu. Iz SNSD-a se ponovo čulo da pitanja koja nisu usaglašena s institucijama Republike Srpske ne mogu biti stavljena na dnevni red.

"Mi ne dozvoljavamo da budemo preglasani. Mi nismo blokirali. Mi ne dozvoljavamo raspravu bez unaprijed utvrđenih, vrlo jasno definisanog stava Republike Srpske. Svaki put kada smo imali komunikaciju, vrlo jasno definisanih stavova institucija Republike Srpske, išli smo koracima, možda malim, ali išli smo naprijed", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH

Elmedin Konaković zadovoljan. Podržava prijedloge tih zakona koje je u parlamentarnu proceduru uputila opozicija iz Srpske.

"I dobro je da smo te tačke skinuli sa dnevnog reda, jer dva zakona su već u proceduri. Na takav način je diskutovao i ministar pravde, koji je rekao da imamo dva zakona u proceduri, povukao je te materijale. Za nas je, naravno, i dalje neprihvatljiva priča o glavnom pregovaraču prije nego se usvoje evropski zakoni", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Елмедин Конаковић

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

Onaj ko misli da zna kako će odvesti BiH u EU je Bakir Izetbegović. Ima plan – građanima BiH treba da se pokažu jasne koristi evropskog puta.

"Najveći benefit EU nije novac, već uspostavljanje sistema u kojem zakon važi za sve. Članstvo BiH u EU je krajnji cilj, ali ogroman benefit je u samom putu ka članstvu, u reformama čije provođenje je nužno. Građanima ne treba formalno članstvo, nego vladavina prava, sigurnost i posao. U naredna dva mandata stranka koju predvodim planira ostvariti markantne pomake koji će omogućiti ubrzano sustizanje propuštenog u proteklim godinama. Režim koji je iscrpljivao BiH iscrpio je ljude u Republici Srpskoj", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Bakire, jedno sam ti rekao i sada ću ti ponoviti - u Republici Srpskoj se ti ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati, odgovara Milorad Dodik.

"Srbe o kojima je sanjao tvoj babo, servilne, pokorne i odane Sarajevu, dok se ja pitam, nikada nećeš instalirati na vlast u Srpskoj, a pitaću se još dugo. Ti bi, Bakire, da vodiš BiH u Evropu, ali preko Teherana i sa muslimanskom braćom. Ti bi vladavinu prava u kojoj je pravo jedan stranac", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Izgleda da su Izetbegoviću benefiti evropskog puta postali jasni tek nakon gubitka vlasti. Dok je odlučivao, građani BiH za koristi o kojima sada priča, slabo su čuli.

Podijeli:

Tagovi:

Savjet ministara BiH

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

1 h

0
Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

BiH

Košarac: Konakovićeva tvrdnja o izborima klasična neutemeljena nebuloza

2 h

0
Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

BiH

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

2 h

0
Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

BiH

Štrajk zdravstvenih radnika se nastavlja, propao pokušaj dogovora

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

19

52

Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

19

45

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

19

42

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

19

40

Lampice na jelkama mogu napraviti katastrofu u kući: Električar otkrio najčešće greške koje pravimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner