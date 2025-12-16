Još jedna sjednica Savjeta ministara bez rasprave o evropskom putu BiH. Zakoni o Sudu BiH i VSTS-u, kao i Odluka o osnivanju kancelarije Glavnog pregovarača BiH s EU na kraju nisu ni bili na dnevnom redu. Iz SNSD-a se ponovo čulo da pitanja koja nisu usaglašena s institucijama Republike Srpske ne mogu biti stavljena na dnevni red.

"Mi ne dozvoljavamo da budemo preglasani. Mi nismo blokirali. Mi ne dozvoljavamo raspravu bez unaprijed utvrđenih, vrlo jasno definisanog stava Republike Srpske. Svaki put kada smo imali komunikaciju, vrlo jasno definisanih stavova institucija Republike Srpske, išli smo koracima, možda malim, ali išli smo naprijed", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH

Elmedin Konaković zadovoljan. Podržava prijedloge tih zakona koje je u parlamentarnu proceduru uputila opozicija iz Srpske.

"I dobro je da smo te tačke skinuli sa dnevnog reda, jer dva zakona su već u proceduri. Na takav način je diskutovao i ministar pravde, koji je rekao da imamo dva zakona u proceduri, povukao je te materijale. Za nas je, naravno, i dalje neprihvatljiva priča o glavnom pregovaraču prije nego se usvoje evropski zakoni", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Onaj ko misli da zna kako će odvesti BiH u EU je Bakir Izetbegović. Ima plan – građanima BiH treba da se pokažu jasne koristi evropskog puta.

"Najveći benefit EU nije novac, već uspostavljanje sistema u kojem zakon važi za sve. Članstvo BiH u EU je krajnji cilj, ali ogroman benefit je u samom putu ka članstvu, u reformama čije provođenje je nužno. Građanima ne treba formalno članstvo, nego vladavina prava, sigurnost i posao. U naredna dva mandata stranka koju predvodim planira ostvariti markantne pomake koji će omogućiti ubrzano sustizanje propuštenog u proteklim godinama. Režim koji je iscrpljivao BiH iscrpio je ljude u Republici Srpskoj", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Bakire, jedno sam ti rekao i sada ću ti ponoviti - u Republici Srpskoj se ti ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati, odgovara Milorad Dodik.

"Srbe o kojima je sanjao tvoj babo, servilne, pokorne i odane Sarajevu, dok se ja pitam, nikada nećeš instalirati na vlast u Srpskoj, a pitaću se još dugo. Ti bi, Bakire, da vodiš BiH u Evropu, ali preko Teherana i sa muslimanskom braćom. Ti bi vladavinu prava u kojoj je pravo jedan stranac", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Izgleda da su Izetbegoviću benefiti evropskog puta postali jasni tek nakon gubitka vlasti. Dok je odlučivao, građani BiH za koristi o kojima sada priča, slabo su čuli.