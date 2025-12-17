Logo
Large banner

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

Izvor:

SRNA

17.12.2025

12:00

Komentari:

0
Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno u prvom čitanju Prijedlog izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojim se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda rekao je da profesionalna vojska ne bi trebala biti socijalna ustanova, navodeći da je reforma Oružanih snaga BiH definisala starosnu granicu pod pretpostavkom da se prave profesionalne Oružane snage.

''Ako iz ovih razloga budemo pomjerali starosnu granicu do 55 godina imaćemo armiju staraca, vojsku koja se neće moći nositi sa izazovima'', naveo je Špirić.

Prema njegovim riječima, reforme će iskočiti iz šina ukoliko delegati budu predlagali različite izmjene zakona, nakon što im grupa pojedinaca ukaže ne neki problem.

Novac

Društvo

Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

Predlagač izmjena Džemal Smajić rekao je da se ovaj zakon nalazi u parlamentarnoj proceduri u različitim oblicima već dvije godine, te da ga raduju najavljeni amandmani kojim bi se starosna granica za odlazak u penziju povećala na 55 godina.

Šef Kluba delegata hrvatskog naroda Marina Pendeš rekla je da će ovaj klub podržati i zakon i najavljeni amandman.

Delegati su danas dali saglasnost i za ratifikovanje 11 međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik BiH, među kojima je i sporazum o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvoj za projekat izgradnje i opremanja dodatnog objekta za smještaj studenata u Studentskom centru "Boriša Starović" u Foči.

Пензионери

Region

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Zaključujući sjednicu predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović rekao je da bi hitna sjednica ovog doma trebala biti održana u utorak, 23. decembra, u 10.00 časova.

Na sjednici će se naći prijedlozi zakona o Sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, po skraćenom postupku.

Podijeli:

Tagovi:

Parlamentarna skupština BiH

Oružane snage BiH

starosna granica

Penzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Митровић: Парламентарна скупштина нема надлежност да расправља о имовини

BiH

Mitrović: Parlamentarna skupština nema nadležnost da raspravlja o imovini

2 sedm

0
Сутра хитна сједница Дома народа ПС БиХ

BiH

Sutra hitna sjednica Doma naroda PS BiH

1 mj

0
''Удар'' на џепове политичара након десет година

Ekonomija

''Udar'' na džepove političara nakon deset godina

3 mj

1
Ковачевић: У Парламентарној скупштини се никада неће говорити о имовини

BiH

Kovačević: U Parlamentarnoj skupštini se nikada neće govoriti o imovini

1 god

0

Više iz rubrike

Без расправе о европском путу БиХ

BiH

Bez rasprave o evropskom putu BiH

17 h

0
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

17 h

0
Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

BiH

Košarac: Konakovićeva tvrdnja o izborima klasična neutemeljena nebuloza

18 h

0
Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

BiH

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

12

08

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

12

00

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

11

45

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

11

44

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner