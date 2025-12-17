Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno u prvom čitanju Prijedlog izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojim se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda rekao je da profesionalna vojska ne bi trebala biti socijalna ustanova, navodeći da je reforma Oružanih snaga BiH definisala starosnu granicu pod pretpostavkom da se prave profesionalne Oružane snage.

''Ako iz ovih razloga budemo pomjerali starosnu granicu do 55 godina imaćemo armiju staraca, vojsku koja se neće moći nositi sa izazovima'', naveo je Špirić.

Prema njegovim riječima, reforme će iskočiti iz šina ukoliko delegati budu predlagali različite izmjene zakona, nakon što im grupa pojedinaca ukaže ne neki problem.

Predlagač izmjena Džemal Smajić rekao je da se ovaj zakon nalazi u parlamentarnoj proceduri u različitim oblicima već dvije godine, te da ga raduju najavljeni amandmani kojim bi se starosna granica za odlazak u penziju povećala na 55 godina.

Šef Kluba delegata hrvatskog naroda Marina Pendeš rekla je da će ovaj klub podržati i zakon i najavljeni amandman.

Delegati su danas dali saglasnost i za ratifikovanje 11 međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik BiH, među kojima je i sporazum o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvoj za projekat izgradnje i opremanja dodatnog objekta za smještaj studenata u Studentskom centru "Boriša Starović" u Foči.

Zaključujući sjednicu predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović rekao je da bi hitna sjednica ovog doma trebala biti održana u utorak, 23. decembra, u 10.00 časova.

Na sjednici će se naći prijedlozi zakona o Sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, po skraćenom postupku.