Mitrović: Parlamentarna skupština nema nadležnost da raspravlja o imovini

Izvor:

SRNA

30.11.2025

09:42

U Ustavu BiH ne postoji odredba kojom se daje nadležnost bilo kojem organu na nivou BiH da kroz zakonodavnu ili neku drugu normativnu aktivnost reguliše, odnosno uredi pitanje državne imovine, imovinskih prava, pa ni Parlamentarnoj skupštini i Ustavnom sudu BiH, izjavio je profesor prava Ljubinko Mitrović.

Mitrović je naglasio da drugačija tumačenja koja su danas i te kako prisutna, prije svega, u FBiH, jesu samo tumačenja izvedena iz nekih drugih odredaba Ustava BiH i predstavljaju pokušaje neustavnog prekrajanja Ustava BiH.

"Prosto je nemoguće, prema Ustavu BiH, bilo kome, pa i Parlamentarnoj skupštini BiH konstituisati neke nove nadležnosti, odnosno davati joj u nadležnost nešto što ona nema prema Ustavu BiH kao najvišem pravnom aktu" istakao je Mitrović i poručio srpskim poslanicima da to imaju na umu.

On je napomenuo da je skoro nezapaženo promakla izuzetno važna informacija iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prema kojoj su svi srpski poslanici odbili da se po hitnoj i u skraćenoj proceduri raspravlja o nekakvom prijedlogu zakona o državnoj imovini.

On je dodao da je to, nažalost, rijetkost.

Полиција Србија

Hronika

Djevojka (25) ispala iz auta tokom jezivog udesa: Ocu i sinu nije bilo spasa

"Iskazano srpsko jedinstvo hrabri i vraća nadu svima nama koji pratimo politička dešavanja u Republici Srpskoj i BiH. Potpuno sam siguran da će ovaj, potpuno neustavni projekat istu sudbinu doživjeti i u nastavku, odnosno u takozvanoj redovnoj proceduri", ocijenio je Mitrović za Srnu.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće u redovnoj proceduri Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na sjednici održanoj u četvrtak, 27. novembra, nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri.

Predlagači su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.

Ljubinko Mitrović

BiH

Republika Srpska

