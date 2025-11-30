Logo
Zorica Brunclik ponovo naustila emisiju zbog njega

Informer

30.11.2025

09:40

0
Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Pjevačica Zorica Brunclik i Dragomir Despić Desingerica sukobili su se u emisiji "Pinkove zvezde", a pjevačica je odbila da nastavi sa komentarisanjem takmičarke.

Nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" sinoć je došlo je do još jedne žestoke rasprave u žiriju.

Glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, za koga je koleginica Zorica Brunclik nedavno rekla da je prostak.

Reper je izašao na binu i odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

- Ja sam glasala za tebe, to si vidjela, podržala tvoj talenat i izbor pjesama. Ti si bila tu približno što se tiče prve pjesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vrijeme - rekla je Zorica.

Međutim, pjevačica nije mogla da završi izlaganje jer je Desingerica prekinuo.

- Kad odeš ljeti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mjesto.

- Kad se vrati na mjesto - insistirala je Zorica.

Reper je nastavio da stoji na sceni i odbrusio koleginici.

- Ja moram da opravdam svoj honorar koji je možda i veći od vašeg, znači moram da stojim ovde.

Njegove riječi razbesnele su Zoricu koja je nije željela da nastavi izlaganje i smao kratko rekla da je završila.

Situaciju je pokušao da smiri Ognjen Amidžić koji je zamolio Zoricu da nastavi sa komentarsanjem uz obećanje da će probleme riješiti kasnije u bekstejdžu.

Inače, ovo nije prvi sukob Zorice Brunclik i Desingerice, a pjevačica je čak prilikom snimanja jedne od prethodnih emisija zbog Despića u suzama napustila studio.

(informer)

Dragomir Despić Desingerica

Zorica Brunclik

