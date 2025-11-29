Srpska glumica oboljela od teške bolesti i umrla u 32. godini: Predviđali joj veliku karijeru

29.11.2025
19:50
Komentari:0
Glumica Vera Dedović mnogima je ostala u sjećanju po jednoj od najpotresnijih scena iz filma Srđana Dragojevića, "Lepa sela lepo gore".
Igrala je učiteljicu, koju upoznajemo kao mladu i šarmantnu ženu, ali nam ostaje u sjećanju po sceni u kojoj ulazi tunel prekrivena krvlju i u užasnom stanju, a junaci filma ne mogu da se dogovore ko će pucati u nju, jer sumnjaju da nosi eksploziv.
Region
Vera Dedović rođena je u Beogradu 1969. godine, a 1994. godine bila je student generacije Univerziteta u Novom Sadu. Godinu dana ranije debitovala je u TV drami "Raj" reditelja Petra Zeca, a uslijedile su uloge u "Srećnim ljudima", TV komediji "Svadbeni marš", seriji "Gore dole"...
"Lepa sela" su joj 1996. obezbijedila prostor na velikom platnu. Sljedeći projekat bio je film "Senke uspomena" (2000) u režiji Predraga Velinovića i, nažalost, bio je to njen posljednji glumački angažman.
- Plijenila je modernošću glume. Rijetki su mladi sposobni da utru put modernoj glumi, koriste nove pristupe i nova sredstva, a Vera je imala nešto inovatorsko u svom radu. Ostaće tajna koliko je u tome bilo racionalnog... Ona je ne teoretisnjem, već praksom pokazivala stav prema modernom pozorištu... likovima je davala prosto bezobraznu dozu pitkosti...Dio tajne u svojim ostvarenjima je nesumnjivo što je istinski volela likove koje je igrala i publiku pred sobom - rekao je nakon Verine smrti režiser Boro Drašković.
Njena karijera naglo je prekinuta kada je saznala da boluje od agresivnog kancera, a bitku je izgubila u decembru 2000. godine kada je imala samo 31 godinu.
Za sobom je ostavila supruga Borisa i ćerku Mašu, piše Kurir.
