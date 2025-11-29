Eksplozija u Hrvatskoj, ranjeno troje djece!

Nekoliko djece povrijeđeno je u Novom Vindoloskom nakon što je eksplodirala zasad nepoznata naprava.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeno je troje djece, prenose hrvatski mediji.

Djeca su prevezena u Klinički bolnički centar u Rijeci, a prema prvim informacijama, povrede ne bi trebalo da su ozbiljnije.

Eksplozija se dogodila oko 15.00 časova na otvorenom prostoru.

U toku je uviđaj, a policija utvrđuje okolnosti događaja, uključujući i o kakvoj napravi je riječ.

