Gradonačelniku prijetio smrću na Fejsbuku, određen mu pritvor

Pedesettrogodišnjak iz Siska objavio je video na svom Fejsbuk profilu u kojem je gradonačelniku prijetio smrću, pa mu je Županijski sud odredio istražni zatvor.

Postoji sumnja da je na širem području Siska bio nezadovoljan postupanjem gradonačelnika i kako bi ga uplašio na svom Fejsbuk profilu je objavio video u kojem mu je uputio prijetnje smrću, prenose hrvatski mediji.

Opštinsko državno tužilaštvo je ispitalo osumnjičenog muškarca, nakon čega mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično djelo.

Iz tužilaštva su predložili Županijskom sudu u Sisku da osumnjičenom odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, što je istražni sudija i prihvatio.