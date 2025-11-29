Logo
Gradonačelniku prijetio smrću na Fejsbuku, određen mu pritvor

SRNA

29.11.2025

15:46

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Pedesettrogodišnjak iz Siska objavio je video na svom Fejsbuk profilu u kojem je gradonačelniku prijetio smrću, pa mu je Županijski sud odredio istražni zatvor.

Postoji sumnja da je na širem području Siska bio nezadovoljan postupanjem gradonačelnika i kako bi ga uplašio na svom Fejsbuk profilu je objavio video u kojem mu je uputio prijetnje smrću, prenose hrvatski mediji.

Привођење Игора Арсенића

Hronika

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Opštinsko državno tužilaštvo je ispitalo osumnjičenog muškarca, nakon čega mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično djelo.

Iz tužilaštva su predložili Županijskom sudu u Sisku da osumnjičenom odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, što je istražni sudija i prihvatio.

