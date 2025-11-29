Šok: Vatrogasac u centru afere! Uhapšen sa bratom zbog šverca oružja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, razbili su lanac nelegalne trgovine oružjem, uhapsivši tri lica.

Nezvanično, riječ je i o dva brata od kojih je jedan zaposlen kao vatrogasac, a drugi civil. Sumnja se da je ključni dio švercovanog oružja, uključujući pištolje i ručne bombe, potekao iz magacina Policijske stanice Doljevac.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica braće su komade oružja prodavali po cijenama koje su se kretale od 700 do čak 2.000 evra.

Iako je dio oružja plasiran u Srbiji, vjeruje se da je većina završila na crnom tržištu u inostranstvu. Sumnja se da su oni ulazili u magacin i nelegalno iznosili oružje.

MUP potvrdio hapšenja i zaplenu arsenala

U zvaničnom saopštenju, MUP je potvrdio detalje akcije i zaplijene:

M. M. (28) iz okoline Niša uhapšen je zbog sumnje na nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Uhapšene su i dvije žene, osumnjičene za pomaganje.

S. N. (28) iz Niša i S. B. (21) iz Gadžinog Hana sumnjiče se za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Sumnja se da su njih dvije skrivale dvadesetosmogodišnjeg mladića koji je, kako se vjeruje, izvršio samoubistvo pištoljem za koji se sumnja da je ukraden iz magacina PS Doljevac.

S. B. se takođe sumnjiči i za krivično djelo napad na službeno lice, jer je prilikom pretresa stana napala policijske službenike.

U okviru akcije, policija je na više lokacija pronašla i alat pogodan za uklanjanje fabričkih brojeva sa oružja, kao i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i biće privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf.rs)