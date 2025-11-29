Logo
Tragedija u Laktašima: Poginuo mladić (24)

29.11.2025

12:49

Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Laktašima poginuo je mladić V.K. (24) iz Laktaša, potvrđeno je za Srpskainfo iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Nesreća se dogodila noćas oko 3 časa, kada je automobil “mercedes” kojim je upravljao navedeni vozač sletio sa puta.

Nezvanično saznajemo da je automobil nakon slijetanja udario u parkirani kamion.

Затвор

Hronika

Skandal u BiH: Sudija zaboravio pritvorenika, proveo 25 dana u zatvoru

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za Srpskainfo je rečeno da je uviđaj obavio dežurni tužilac zajedno sa policijskim službenicima PS Laktaši.

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Laktaši

