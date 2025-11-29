Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

Izvor:
29.11.2025
Državljanin Sirije (20) poginuo je u naselju Blažuj u opštini Ilidža kada ga je udario putnički voz koji je saobraćao na relaciji Sarajevo-Pazarić, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.
Iz policije su naveli da se nesreća dogodila juče oko 8.00 časova, a da je stradala osoba A. A.
O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koja je izašla na lice mjesta i rukovodila uviđajem.
