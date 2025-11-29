Poginule dvije osobe u saobraćajnoj nesreći

Izvor:
RTS
29.11.2025
09:43
Komentari:0
Dvije osobe poginule su u sudaru automobila i kombija u Laćarku, kod Sremske Mitrovice, rečeno je u policiji.
RTS navodi da su dvije osobe koje su poginule bile u putničkom automobilu.
U bolnici u Sremskoj Mitrovici kažu da su u tu ustanovu primljene dvije osobe sa povredama, i to muškarc star 35 godina, kojem su konstatovane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, i 37-godišnja žena sa povredama ramena.
Hronika
Stravičan snimak nesreće! Pokosio pješaka, odletio u vazduh
U toku je uviđaj.
Republika Srpska
15 h0
Srbija
16 h0
Srbija
19 h0
Hronika
21 h0
Srbija
2 h0
Srbija
15 h1
Srbija
16 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
12
04
12
02
11
58
11
55
11
41
Trenutno na programu