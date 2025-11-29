Poginule dvije osobe u saobraćajnoj nesreći

Dvije osobe poginule su u sudaru automobila i kombija u Laćarku, kod Sremske Mitrovice, rečeno je u policiji.

RTS navodi da su dvije osobe koje su poginule bile u putničkom automobilu.

U bolnici u Sremskoj Mitrovici kažu da su u tu ustanovu primljene dvije osobe sa povredama, i to muškarc star 35 godina, kojem su konstatovane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, i 37-godišnja žena sa povredama ramena.

U toku je uviđaj.