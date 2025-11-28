Uznemirujući snimak: Sin šamara oca, a majka "navija"

U Srbiji se društvenim mrežama širi uznemirujući snimak na kojem se vidi mladić, star oko 18 godina, kako više puta udara svog oca. Na snimku se čuje žena, za koju se pretpostavlja da je majka, kako sa strane drži telefon i govori: "Kupi drva!", a zatim dodaje: "Sad se izljubite…"

Pretpostavlja se da je video nastao u jednom selu u centralnoj Srbiji.

Objava je izazvala snažne reakcije na društvenim mrežama, a komentari su preplavljeni osudama nasilja i porodične dinamike prikazane u videu. Mnogi korisnici naveli su da je riječ o duboko poremećenim odnosima i da se ovakve scene nikada ne bi smjele posmatrati kao šala.

Na snimku se vidi i da se otac nakon napada povlači.