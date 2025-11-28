Logo
Large banner

Uznemirujući snimak: Sin šamara oca, a majka "navija"

28.11.2025

20:45

Komentari:

1
Узнемирујући снимак: Син шамара оца, а мајка "навија"
Foto: Printscreen/X/

U Srbiji se društvenim mrežama širi uznemirujući snimak na kojem se vidi mladić, star oko 18 godina, kako više puta udara svog oca. Na snimku se čuje žena, za koju se pretpostavlja da je majka, kako sa strane drži telefon i govori: "Kupi drva!", a zatim dodaje: "Sad se izljubite…"

Pretpostavlja se da je video nastao u jednom selu u centralnoj Srbiji.

Objava je izazvala snažne reakcije na društvenim mrežama, a komentari su preplavljeni osudama nasilja i porodične dinamike prikazane u videu. Mnogi korisnici naveli su da je riječ o duboko poremećenim odnosima i da se ovakve scene nikada ne bi smjele posmatrati kao šala.

Na snimku se vidi i da se otac nakon napada povlači.

Podijeli:

Tagovi:

porodično nasilje

snimak

šamar

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Подгорица изабрана за европску пријестоницу младих за 2028. годину

Region

Podgorica izabrana za evropsku prijestonicu mladih za 2028. godinu

15 h

0
Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

Region

Drama u Hrvatskoj: Muškarac s nožem pokušao da uđe u školu

15 h

0
На транзиту у Бањалуци ударен пјешак

Hronika

Na tranzitu u Banjaluci udaren pješak

15 h

0
Вирџина: Од природе се не може побјећи

Emisije

Virdžina: Od prirode se ne može pobjeći

15 h

0

Više iz rubrike

Комшије четворо страдалих откриле детаље: Ово им је био посљедњи радни дан

Srbija

Komšije četvoro stradalih otkrile detalje: Ovo im je bio posljednji radni dan

16 h

0
Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић

Srbija

Ocu pozlilo više puta, intervenisala hitna pomoć: Sahranjena Ana Radović

19 h

0
Клизиште у Крагујевцу

Srbija

Jeziv snimak urušavanja puta u Kragujevcu: Klizište nosi sve

23 h

0
Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Srbija

Ko ne mora da prekine radni odnos zbog penzije

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

10:45

Od jutra do sutra EP 119 (12+)

serijski program

11:30

Vojvođanski doručak

lajfstajl

11:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

12:00

Kako je nastala Zemlja-cunami , R

Dokumentarni program

12:45

Azija, skrivena mjesta - Mongolija, R

Dokumentarni program

13:30

Gastro bar, R

lajfstajl

13:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

Stanje na graničnim prelazima

Small banner