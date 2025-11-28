Logo
Podgorica izabrana za evropsku prijestonicu mladih za 2028. godinu

Tanjug

28.11.2025

Подгорица изабрана за европску пријестоницу младих за 2028. годину

Podgorica je na večerašnjoj ceremoniji u Lavovu proglašena Evropskom prijestonicom mladih za 2028. godinu, saopšteno iz Skupštine glavnog grada Crne Gore.

U trci za ovu titulu bili su Kišinjev, Paralimni, Pernik i Leuvarden.

Kandidaturu za Evropsku prijestonicu mladih u 2028. godini podnijela je bila i Banjaluka.

Titulu Evropska prijestonica mladih dodjeljuje Evropski forum mladih s ciljem da osnaži i podstakne učešće mladih i ojača evropski identitet kroz projekte usredsređene na kulturni, društveni, politički i ekonomski život.

Podgorica

