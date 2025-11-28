Logo
Large banner

Bed Blu Bojsi i Delije se sukobili u Vukovaru?

28.11.2025

18:54

Komentari:

0
Бед Блу Бојси и Делије се сукобили у Вуковару?
Foto: Printscreen/Facebook/Hrvatske navijačke skupine

Fejsbuk stranica „Hrvatske navijačke skupine“ objavila je kratki video uz tvrdnju da prikazuje navodni sukob između Bed Blu Bojsa i Delija u Vukovaru.

Snimak, dug oko deset sekundi, nema ton, a na njemu se vide upaljene baklje i manja grupa ljudi koja juri drugu.

Ovaj snimak prenio je i hrvatski Jutarnji.hr uz ogradu da se čeka više informacija i detalja.

Oni pišu:

- Da li je riječ o nastavku ranijih sukoba navijača Dinama i Crvene zvezde ili se radi o nečem drugom, trebalo bi uskoro da bude poznato.

Pogledajte:

Podijeli:

Tagovi:

Delije

Bed blu bojsi

Vukovar

Navijači

sukob

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

Svijet

U Njemačkoj sve više Nijemaca radi i nakon penzije

17 h

0
Спрема се повратак Рамоса

Fudbal

Sprema se povratak Ramosa

17 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Republika Srpska

Hoće li biti problema sa gorivom u Republici Srpskoj?

17 h

0
Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Svijet

Mladi desničar prijeti da postane lider Francuske

17 h

0

Više iz rubrike

Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Region

Horor u Zagrebu: Izbodena časna sestra

18 h

1
Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Region

Uhapšen osumnjičeni za krađu iz crkve u Nikšiću

1 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Majka optužena zbog smrti kćerke: Djevojčica preminula od stravičnih opekotina

1 d

0
Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Region

Opasno klizište ugrozilo kuće: Naređena hitna evakuacija

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner