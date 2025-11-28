Bed Blu Bojsi i Delije se sukobili u Vukovaru?

Fejsbuk stranica „Hrvatske navijačke skupine“ objavila je kratki video uz tvrdnju da prikazuje navodni sukob između Bed Blu Bojsa i Delija u Vukovaru.

Snimak, dug oko deset sekundi, nema ton, a na njemu se vide upaljene baklje i manja grupa ljudi koja juri drugu.

Ovaj snimak prenio je i hrvatski Jutarnji.hr uz ogradu da se čeka više informacija i detalja.

Oni pišu:

- Da li je riječ o nastavku ranijih sukoba navijača Dinama i Crvene zvezde ili se radi o nečem drugom, trebalo bi uskoro da bude poznato.

Pogledajte: