Bed Blu Bojsi i Delije se sukobili u Vukovaru?

28.11.2025
18:54
Komentari:0
Fejsbuk stranica „Hrvatske navijačke skupine“ objavila je kratki video uz tvrdnju da prikazuje navodni sukob između Bed Blu Bojsa i Delija u Vukovaru.
Snimak, dug oko deset sekundi, nema ton, a na njemu se vide upaljene baklje i manja grupa ljudi koja juri drugu.
Ovaj snimak prenio je i hrvatski Jutarnji.hr uz ogradu da se čeka više informacija i detalja.
Oni pišu:
- Da li je riječ o nastavku ranijih sukoba navijača Dinama i Crvene zvezde ili se radi o nečem drugom, trebalo bi uskoro da bude poznato.
Pogledajte:
Najnovije
Najčitanije
12
02
11
58
11
55
11
41
11
40
Trenutno na programu